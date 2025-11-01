Румен Радев: Хората настояват да направя партия

Хората настояват - така лаконично президентът Румен Радев отговори на журналистически въпрос дали ще направи собствена формация и близо ли е този момент.

Държавният глава участва във военен ритуал – панихида, с който ще бъде почетена паметта на загиналите български воини по повод Архангелова задушница.

"Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия", допълни Радев.

"Движение Трети март", "Движението за президентска република" и всякакви други производни нямат нищо общо с мен и с президентската институция", категоричен бе президентът.

"Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията", добави той.

„Политическата класа все повече затъва в блатото на беззаконието, издевателствата на Конституцията започнаха с методичната реформа на сглобката, която въведе т. нар. и от мен „Домова книга“ - партиите да си предават щафетата на властта, дори когато обществото ги бламира и настоява за предсрочни избори. И сега всяка ново назначение, преди всичко на НС, е попълване на „Домовата книга“ с потенциални бъдещи служебни премиер. Краткият престой на Наталия Киселова на чело на парламента ще се запомни с това, че грубо погази закона с отказа да бъде разгледано моето предложение за референдум и това го направи преподавател по Конституционно право", коментира Радев.