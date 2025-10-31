Илияна Йотова: Този бюджет показва, че президентът беше прав

Вицепрезидентът предупреди за евентуален „гръцки сценарий“

Вицепрезидентът Илияна Йотова изрази тревога относно съставянето на бюджета за следващата година, като заяви, че сигналите до момента са притеснителни.

„Сигналите, които имаме са повече от тревожни. Впрочем няколко месеца по-късно този бюджет и коментарите около него показват колко беше прав президентът Радев, когато опита и имаше желание чрез референдум да преценим доколко ние сме готови за въвеждането на еврото“, коментира тя пред журналисти.

Йотова предупреди за евентуален „гръцки сценарий“, позовавайки се на данни и прогнози на Фискалния съвет и текущото състояние на фискалния баланс в страната.

„От вчера ние имаме признание на Фискалния съвет, че цифрите са манипулирани, когато сме поискали конвергентните доклади, че нашият дефицит в момента е доста по-висок от този, който официално се представя. Всъщност, задаваме си въпроса – ние кого лъжем, защото всички тези последици се стоварват върху нас, българите“, заяви тя.

Вицепрезидентът се позова и на предупрежденията на бившия финансов министър Симеон Дянков, че България може да се сблъска с дългова криза, напомняйки за ситуацията в Гърция през 2008 г.

„Трябва да се направи всичко възможно България да не стига дотук, но с това, което правят и предлагат в момента, очевидно вървим в тази посока“, посочи Йотова.

Йотова определи като сигнал за тежка криза първоначалното предложение минималната заплата да е 605 евро, като вчерашното ѝ увеличаване на 620 евро определи като „маневра“.

„Беше театър, от самото начало знаеха, че трябва да спазят закона, но предпочетоха да се покажат пред българската общественост като особено великодушни“, добави тя.

Вицепрезидентът предупреди, че увеличаването на осигурителната тежест ще бъде за сметка на хората. По отношение на отхвърлените вета на президента върху законите за специалните служби и отнемането на негови правомощия.

„Аз не зная да има друга държава, която внася законопроект с конкретно име за един човек. Това са политически решения с цел, впрочем, и да се осигурят изборите догодина“, продължи Йотова.

Относно новата конфигурация на управляващите и официалната подкрепа на „ДПС-Ново начало“, Йотова припомни свой коментар от юли месец тази година.

„Казах, че правителството ще стои дотогава, докато каже господин Пеевски. Тогава политическа партия ГЕРБ много ми се обиди. Днешната председателка на парламента, госпожа Назарян, каза, че обичам провокациите. Днес тя е председател благодарение на тази подкрепа. А пък всеки от правителството на мнозинството се надпреварва да казва колко е важна тази подкрепа на господин Пеевски. Повече коментар нямам.“

Йотова допълни, че дали президентската институция ще атакува приетите закони пред Конституционния съд, ще прецени държавният глава.