Бойко Борисов: Има опасност да надхвърлим 3% дефицит

Още по темата: Бойко Борисов: Днес подписваме коалиционно споразумение 29.10.2025 09:59

Дойде ГЕРБ и предложи постна пица

Има опасност да надхвърлим 3% дефицит, но ще се стараем да не го направим и през приходите да го компенсираме. Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Това, което научих вчера, е, че близо седем млрд. повече тази година приходните агенции са събрали, отколкото миналата година, сиреч борбата с корупцията и борбата с контрабандата явно дава такъв резултат - над седем млрд. повече. Ние ако продължим с това добро темпо, с тези допълнителни приходи ще покрием тези дупки, които ще се появят в бюджета. Това ни е тактиката", каза още Борисов.

По думите му, бюджетът е продължение на бюджета, който правихме в сглобката. Тогава казахме на Христо Иванов и Атанас Атанасов, че правим някои процеси необратими", сподели лидерът на ГЕРБ.

„По всички параметри ние се движим на инерцията и посоката, която беше зададена в сглобката. Ще дадем с един млрд. лв. отгоре на пенсионерите, за да сме готини като Асен Василев", добави Борисов.

На въпрос защо продължава политиката на Асен Василев, той отговори:

"Иначе ще кажете, ПП-ДБ, тези сладкиши, тези сладури, раздаваха пари на пенсионерите, на армията, на хората, а дойде ГЕРБ и предложи постна пица. Не гласувайте за ГЕРБ. Тези номера няма да ви минат."