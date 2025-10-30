Георг Георгиев: Русия не показва готовност за мир, България настоява за по-голямо присъствие на НАТО

Русия не демонстрира готовност за мир, заяви министърът на външните работи Георг Георгиев в коментар пред БНР.

Повод за изявлението му бе последният случай на нарушение на въздушното пространство на държава членка на Европейския съюз. Днес Полша съобщи, че нейни изтребители са прехванали руски разузнавателен самолет над Балтийско море.

„За нас това са вероломни и изключително провокативни действия на Руската федерация, които имат за цел единствено да подкопаят сигурността и мира в Европа“, посочи Георгиев.

Министърът добави, че подобни действия срещат единствено категоричното решително противодействие на България.

„В тази връзка се реализират инициативи като „Сигурно небе“ и „Стената от дронове“, в които България също участва. Винаги на международните ни форуми обръщаме внимание на Източния фланг на НАТО. Черно море е зона, гранична с военните действия, и трябва да се следи с особено внимание от страна на съюзниците и партньорите ни. Затова настояваме за по-голямо присъствие на НАТО в региона“, подчерта Георгиев.