Бойко Рашков за снимката с Мухата: Не знам кой е, здрависвах с се много хора

Бившият вътрешен министър Бойко Рашков обясни, че не познава човека от снимката, която по-рано Делян Пеевски показа пред журналисти.

Председателят на "ДПС-Ново Начало" твърди, че Рашков е заснет с местен бизнесмен Мухарем с прякор Мухата впоследствие задържан за търговия с гласове.

„Аз съм в центъра на махалата, където присъствах в 44 секция, където гласуваха само роми и председателят на комисията беше доведен от Буковлък, Плевенско, за да ръководи изборния процес. Нямам представа кой е този човек, защото както видяхте на този запис, минават хора, покрай мен и ме поздравяват. Аз с някои се здрависвам, с някои не се здрависвам“, обясни Рашков.

Според лидера на ПП Асен Василев това е кризисен пиар от страна на Делян Пеевски.

„Много интересно, че Пеевски след три седмици успя да намери една снимка на Рашков“, добави Василев.