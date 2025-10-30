Бойко Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов се подписа под искането на ПП-ДБ за оставката на шефа на КПК Антон Славчев.

Случката се разигра в парламентарната зала, след като депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев отправи предизвикателство към бившия премиер. Мирчев припомни на Борисов, че очаква той да удържи на думата си и да се подпише, както бе обещал.

„Имаме много рядко събитие – г-н Борисов е в залата. Той обеща да подкрепи оставката на г-н Славчев от Комисията за противодействие на корупцията. Бяхме доста добронамерени, оставихме папката с оставката на рояла в НС, но това не се случи. Разчитам на мъжката дума на Борисов, когато е казал, че ще подкрепи оставката – да го направи. Пред мен е папката и ще му я дам сега”, заяви от трибуната в парламента депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

„Дай“, каза Борисов, след което Мирчев лично му подаде подписката, а лидерът на ГЕРБ постави своя подпис.