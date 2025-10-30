Делян Пеевски: Виждате ли тези хора? Измамници! (СНИМКА)

Изслушайте ме внимателно. Виждате ли тези хора? Кои са тези хора? Това попита председателят на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски в кулоарите на парламента. В двете си ръце депутатът държеше снимки.

"Да ви разкажа за Пазарджик. Бойко Рашков го познавате, до него е лицето Мухарем - Мухата. Хората с автомобилите, всичко е било перформънс, организиран от пуделите и пачките. Измамници! За пореден път ескалираха напрежение и се опитаха да объркат хората. И с кой хапват лютеница тук? С този от автомобилите. Измамници, за нищо не им вярвайте!", продължи Пеевски.