Народното събрание отхвърли ветото на президента Радев за Държавна агенция "Разузнаване"

Народното събрание отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и прие текста повторно на второ четене. За закона гласуваха 126 депутати, 86 бяха против, без въздържали се.

Промените предвиждат Народното събрание да има правомощие за назначаване и освобождаване на председателя на агенцията, а броят на заместниците му се увеличава от двама на трима.

Подкрепиха законопроекта ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и двама независими депутати. Против бяха „Продължаваме промяната-Демократична България“, „Възраждане“, „Алианс за права и свободи“, „Морал, единство, чест“, „Величие“ и двама от „БСП-Обединена левица“.

Цвета Рангелова от „Възраждане“ обясни, че законопроектът отнема възможността на президента да назначава шефа на ДАР, което според нея превръща службата в политически орган. „С този закон се погазва балансът между властите. Увеличаването на заместниците цели контрол от управляващите партии“, каза тя.

Николай Радулов от „Морал, единство, чест“ добави, че трима заместници са „малко пресилен ход“, тъй като агенцията има 25% недокомплект. „Може да се превърне в бухалка за изпълнение на политически интереси“, коментира той.