Костадин Ангелов е новият заместник-председател на Народното събрание

Народните представители избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на 51-вото Народно събрание. За кандидатурата му гласуваха 132 депутати, 53 бяха „против“, а 11 се въздържаха.

Ангелов заема мястото на Рая Назарян, която беше издигната за председател на парламента след оттеглянето на Наталия Киселова.

По-рано във вторник Съветът за съвместно управление на парламента реши да въведе ротационно председателство между трите управляващи формации.

Вчера Наталия Киселова подаде заявление за оттегляне от поста председател на парламента.

„Днес се оттеглям, показвайки как трябва да се действа с чувство за дълг и отговорност към парламентарната практика при съвместно управление“, заяви тя.

След оттеглянето на Киселова, Рая Назарян (ГЕРБ-СДС) беше избрана за председател на 51-вото Народно събрание.

„Приемам този избор с респект и ангажираност“, коментира Назарян. До момента на избора си тя заемаше поста заместник-председател на парламента.