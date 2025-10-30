Костадин Костадинов: Това е грабеж! Вторият пенсионен стълб трябва да бъде унищожен (ВИДЕО)

Бюджетният дефицит за 2026 г. може да бъде намален като незабавно бъде ликвидиран вторият пенсионен стълб, заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна. Той коментира, че все повече и повече стават тревожните сигнали за това, че бюджетът ще има изключително голям дефицит, и за това говорят и тези, които са членове на Фискалния съвет, включително и официални фигури от страна на управляващото мнозинство.

Държавата може да намали бюджетния дефицит за 2026 г. с 1,4% от БВП, без да се налага да повишава нито данъци, нито осигуровки. Тази сума в момента обаче се събира от Националната агенция за приходите под формата на осигуровки, но се отклонява в т.нар. допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), в контролирани от частни дружества универсални и професионални пенсионни фондове. Тези осигурителни вноски могат и трябва да се върнат в държавното обществено осигуряване (ДОО) от 1 януари 2026 г., но не за да закърпят временно бюджета, намаляването на бюджетния дефицит е само благоприятен страничен ефект, посочи Костадинов.

Мотивите цялата задължителна осигурителна вноска да постъпва в ДОО са много. На първо място ДЗПО се провали в обещанието да изплаща т.нар. допълнителни пенсии, на второ място – ДЗПО намалява пенсионните доходи дори и след 40 години непрекъснато осигуряване, дори и за тези, които винаги са се осигурявали върху максималния осигурителен доход, защото две пенсии у нас в момента са по-малко от една, отбеляза лидерът на "Възраждане". Той отбеляза, че ДОО защитава осигурените от рискове и несигурност, на които ги излага допълнителното пенсионно осигуряване. На последно, четвърто място, отклоняваните в ДЗПО задължителни осигурителни вноски увеличават дефицита на ДОО и бюджетния дефицит, допълни Костадинов.

ДЗПО не е в състояние да изплаща пенсии, вместо това частните пенсионни фондове действат като полуспестовни касички, коментира още той. Костадинов каза, че близо 34 хиляди души към 30 юни 2025 г. получават плащания от ДЗПО, от тях обаче истински пожизнени пенсии, сравними с тези от ДОО, получават едва 942 души или 3% от всички. Средният размер на пожизнена пенсия е между 90 и 102 лева месечно, останалите получават разсрочени плащания, като на повече от половината – 18 хиляди души, парите свършват за по-малко от година, а на други 9 000 до три години, след което остават само с намалената основна държавна пенсия, допълни той.

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване уврежда интереса на повече от 2,5 млн. български граждани, коментира Костадинов. Той отбеляза, че от „Възраждане“ вече четири години говорят за задължително реформиране на пенсионния модел, защото очевидно така замислен, както е бил преди близо 25 години, не работи. Костадинов допълни, че от "Възраждане" ще организират публични обсъждания по темата.