Официално: 620 евро ще бъде минималната работна заплата от 1 януари 2026 г. (ВИДЕО)

След заседание на Съвета за съвместно управление бяха разгледани параметрите на трите бюджета - на Държавното обществено осигуряване, на Здравното осигуряване и на Държавния бюджет.

"Има съгласие по основните параметри, като се обединихме около позицията, че това са единствените възможни бюджети, които намират изключително труден баланс между различните икономически виждания на експертите в нашите парламентарни групи, както и между очакванията на бизнеса, синдикатите, общините и гражданите", заяви Деница Сачева от ГЕРБ-СДС.

"Минималната работна заплата от 1 януари 2026 година ще бъде 620 евро, или 1213 лева.", допълни тя.

Сачева уточни, че майчинството през втората година ще стане 460 евро, което представлява ръст от 15%.

"Ще бъде предложено и майките, които се върнат на работа по време на втората година майчинство, да получават и 75% от обезщетението, в момента е 50%", заяви Сачева.

За общините са предвидени 980 млн. евро за капиталова и инвестиционна програма.