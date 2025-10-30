''Възраждане'' сезира КС за избирането на шефовете на ДАНС, ДАТО и ДАР

Парламентът отхвърли ветото на Румен Радев

„Ще внесем искане до Конституционния съд, с което да оспорим обнародвания във вторник законопроект, приет от мнозинството на ГЕРБ, „Ново начало“, БСП и ИТН, с който се промени начинът на избор на председател на ДАНС“. Това обяви на брифинг в парламента народният представител и зам.-председател на „Възраждане“, Петър Петров .

Той обясни, че такава конституционна процедура е отворена след обнародването.

„Ние от „Възраждане“ изготвихме едно подробно, мотивирано искане до Конституционния съд. Събрахме подписи от парламентарната група на „Величие“. В момента очакваме да получим отговор от ПП–ДБ и МЕЧ дали ще се подпишат. Знаете, за внасяне на искане до Конституционния съд са необходими 48 подписа. До момента имаме събрани общо 43“, каза Петър Петров и уточни, че искането ще бъде внесено в КС в момента, в който нужните подписи бъдат събрани.

„Възраждане“ ще направи същото и с вече приетите точки за избор на ръководство на ДАР и ДАТО, с които се преодоля наложеното вето от президента.

„След като и те бъдат обнародвани, ще внесем нарочни конституционни искания до Конституционния съд, с които и тези два законопроекта да бъдат обявени за противоконституционни“, обяви Петров. Той обясни още, че най-вероятно същото ще направят и с процедурните правила за избор на председател на ДАНС, тъй като според тях те също нарушават принципите в Конституцията за разделението на властите и за ролята на президентската институция като балансьор между трите власти.

„На следващо място виждате, че те ще се провеждат не в ресорната комисия, макар че в момента Златан Златанов, който е председател на Комисията за контрол на службите предложи това от парламентарната трибуна, но най-вероятно няма да бъде прието“, каза Петров, като припомни, че процедурите ще се провеждат в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, която е доминирана от ГЕРБ и „Ново начало“.

„Ние сме против това и затова ще предприемем съответните конституционно гарантирани действия“, категоричен бе народният представител от „Възраждане“ Петър Петров.

В края на пленарния ден подписите нужни за внасянето на искането бяха събрани и в 16:00 ч. то ще бъде внесен в конституционния съд от народните представители от "Възраждане" Петър Петров и Георги Хрисимиров.