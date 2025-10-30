Сергей Станишев: В България липсва ясен политически разказ за бъдещето

Важното за управлението е да има ясни механизми за вземане на решения

Бившият премиер на България Сергей Станишев, бивш председател на ПЕС и настоящ член на Националния съвет на БСП, заяви пред БНР, че в страната липсва ясен политически разказ за бъдещето.

„За съжаление няма ясен политически разказ за бъдещето на България. И това е проблем на обществото и на политиците, защото смисълът на политиката е за бъдещето, какви са очакванията на хората, какви са проблемите и какви решения предлагаш“, посочи той.

Според Станишев, системният проблем е, че обществото се разцепва на „племена“, които не комуникират помежду си.

„В едно общество, ако няма диалог и не потърсиш какво ви обединява, е сериозен проблем и за настоящото правителство. То беше създадено с 'айде стига избори'“, коментира той, припомняйки собствените си опит като премиер на Тройната коалиция.

Бившият премиер подчертава, че първоначалният мотив на правителството е бил стабилността, но този мотив не може да бъде основен дълго време.

„После се обяви влизане в еврозоната и това легитимира съществуването на едно правителство. Но това ще се случи на 1 януари. И следващата година първо ще бъде 'дали сме готови за еврото, да мине преходът плавно' и вторият проблем ще е накъде и каква перспектива се предлага.“

Станишев акцентира и върху необходимостта от ясни механизми за вземане на решения.

„Важното за управлението е да има ясни механизми за вземане на решения“, като даде пример с коалиционния съвет по време на Тройната коалиция, където присъствали лидерите на трите партии. „А Борисов сега участва ли?“ – попита риторично той.

Бившият премиер припомни и обществения стереотип за „спасител“, който да реши проблемите:

„Сред българите винаги е имало очаквания, че 'ще дойде някакъв спасител – дали Царя, дали Борисов или друг, който да ни оправи'. Но никой не може да ни оправи като индивидуално усилие. Ние можем да се оправим с общи усилия като диалог, обществото и местните власти трябва да започнат да излизат пред парламента с ясни позиции, не оплакващи се, а да оказват натиск върху институциите за очакванията.“

Темите, по които според него може да се намерят допирни точки за диалог, са демографията и здравеопазването.

„Друга сфера е здравеопазването – вижте колко пари са давани преди 15 г. и колко сега – в пъти повече. Има ли подобрение на качеството? Но трябва да се видят структурните проблеми, кое води до това, че услугата не е добра и българите сме на първо място в Европа по доплащане на осигурени пациенти“, обясни Станишев.

Той призова обществото да е по-активно и да не разчита на политиците.

„Иска ми се обществото да е по-активно, защото политиците са затънали в борби и ежби, които не са продуктивни. Ако няма съгласие по базисни неща, няма да вървим напред.“

Станишев коментира и състоянието на БСП след коалиционното участие в управляващото мнозинство.

„БСП е постигала високи резултати при две условия – когато консолидира левицата и успява да стъпи в центъра. Да намери диалог и обществената и социалната оферта към обществото е активна. Корнелия хвърли БСП на терена на традиционализма – консерватизма и евроскептицизма, което е крайно дясно. Когато си скочил от лявото в крайно дясното, където са 'Възраждане', 'Величие', скачаш на ограничен терен и се блъскаш там, и не можеш да бъдеш толкова автентичен колкото е 'Възраждане' в същите тези. Това е глупаво и доведе до отлив от избирателите на БСП. Перманентната вътрешна война изтощи БСП и затова след успеха с Радев като кандидат-президент, после пропуснатия шанс през 2017, БСП тръгна надолу“, прогнозира бившият премиер.

Сергей Станишев предупреди, че България може да поеме по „румънския сценарий“ и се позова на бившия финансов министър Владислав Горанов, според когото дефицитът на бюджета ще достигне 10% от БВП.