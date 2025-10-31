Радостин Василев към Ивелин Михайлов: Вие сте селяндур

Втори ден продължават словесните разпри между Радостин Василев от МЕЧ и Ивелин Михайлов от "Величие". След като вчера, 30 октомври, Василев обяви, че в редиците на "Величие" има незаконно внедрен депутат (визирайки народния представител Мария Илиева, бел. ред.), днес Василев продължи с атаките по адрес на формацията на Михайлов в парламента.

"Вие сте селяндур, който е попаднал случайно в Народното събрание. Заблуждавате населението и ще измамите още повече хора. Съжалявам, че ви защитих и че съм искал влизането ви в парламента но вие сте една голяма измама. Депутатката ви Мария Илиева да напусне залата - тя е фалшифицирала с Бобчева документи, с които са станали народни представители", отсече Василев в типичния си хаплив стил.

"Депутатите ви са некадърници, 10 месеца не могат да напишат закон и да вземат отношение. Катинчарова чете от Chat gpt", каза още Василев. Според него Михайлов не е чел нито една книга в живота си. "И имате обидно малък словесен апарат, боравите с не повече от 500-600 думи", отбеляза Василев.

Заради язвителното си изказване лидерът на МЕЧ получи наказание "забележка" от председателката на парламента Рая Назарян.

Казусът с депутатката Мария Илиева

Радостин Василев твърди, че преди изборите Мария Илиева, която сега е депутат, не е попълнила и подписала задължителна по закон декларация, в която трябва да каже, че е съгласна да бъде регистрирана като кандидат за народен представител от предложилата я партия, че е български гражданин, че е навършила 21 години, не е поставена под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода. Лидерът на МЕЧ посочва, че от нейно име декларацията попълнила и подписала друга настояща депутатка – Стилиана Бобчева.

За всичко това Василев се позовава на изпратени до парламента, президента и прокуратурата сигнали от Григор Здравков от легия "Антимафия". По думите му графологична експертиза на почерка и подписа доказва, че той не принадлежи на Мария Илиева, а на друго лице.

„Ако това се докаже, означава, че парламентарната група на „Величие“ има незаконно избран депутат и партията трябва да бъде разпусната. Това може да доведе до конституционна криза. Илиева и Бобчева могат да бъдат подведени под наказателна отговорност и осъдени на от 1 до 10 години лишаване от свобода, като трябва да им бъде свален депутатският имунитет", каза юристът, позовавайки се на закона.