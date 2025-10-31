„Възраждане” покани на дебат частните пенсионни фондове по темата за закриването им

Интересите на българските пенсионери и българския народ са ни по-мили от техните частни корпоративни интереси

От „Възраждане” поканиха на открит, публичен, професионален дебат дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, на който да се дискутира дали вторият пенсионен стълб е в изгода на пенсионерите или в лична изгода на частните пенсионни фондове.

Поканата отправи икономическият съветник на „Възраждане“ Виктор Папазов. На брифинг в Народното събрание, придружен от народните представители Димо Дренчев и Веселин Вешев, той обясни, че политическата организация алармира за проблема не от вчера или днес.

„Вторият стълб на пенсионното осигуряване, познат като Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) трябва да бъде закрит, защото той носи щети”, категоричен бе Папазов. Той припомни, че в четвъртък председателят на „Възраждане” Костадин Костадинов поиска това в декларация от името на парламентарната група. Часове по-късно последва официална позиция на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

„Те разпространиха позиция, че „избирателното жонглиране с цифри вероятно уплътнява партийната реторика, но не отговаря на действителността”. Затова искам да отправя покана към тях за открит публичен, професионален дебат - дали вторият стълб е в изгода на пенсионерите или е в частна изгода на тези пенсионни фондове”, обяви Папазов.

„Надявам се да откликнат, ние сме готови с данни от последните 22 години да се аргументираме, че вторият стълб всъщност носи щети и в някаква степен гарантира бедността в най-уязвимата възраст на хората – пенсионната. Разбирам, че на тях не им е приятно да загубят възможността да получават стотици милиони рента, "управлявайки" милиарди, за собствена изгода. Интересите на българските пенсионери и българския народ са ни по-мили от корпоративни интереси на частните пенсионен дружества. И всички обвинения, които се оптитват да кажат, че ние, видите ли, искаме да откраднем парите на пенсионерите в тези фондове - не е така! Напротив - ние се опитваме да предпазим парите им от кражба, която се случва вече 22 години”, обобщи икономистът.