Предлагат закриване на пенсионните фондове

Две пенсии са по-малко от една

Мярка за намаляване на бюджетния дефицит

Да бъде закрит вторият пенсионен стълб предлага лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов.

Бюджетният дефицит за 2026 г. може да бъде намален като незабавно бъде ликвидиран вторият пенсионен стълб, заяви лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна.

Той обясни, че все повече стават тревожните сигнали за това, че бюджетът ще има изключително голям дефицит, като за това говорят и членове на Фискалния съвет, и официални фигури от управляващото мнозинство.

Бюджетният дефицит за 2026 г. може да бъде намален с 1,4% от БВП, без да се налага да бъдат повишавани нито данъци, нито осигуровки. Тази сума в момента се събира от НАП под формата на осигуровки, но се отклонява в т. нар. допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), в контролирани от частни дружества универсални и професионални пенсионни фондове. Тези осигурителни вноски могат и трябва да се върнат в държавното обществено осигуряване (ДОО) от 1 януари 2026 г., но не за да закърпят временно бюджета, намаляването на бюджетния дефицит е само благоприятен страничен ефект, заяви Костадинов.

Мотивите цялата задължителна осигурителна вноска да постъпва в ДОО са много. На първо място ДЗПО се провали в обещанието да изплаща т. нар. допълнителни пенсии, на второ място ДЗПО намалява пенсионните доходи, дори и за тези, които винаги са се осигурявали върху максималния осигурителен доход, защото две пенсии у нас в момента са по-малко от една, отбеляза лидерът на “Възраждане”. Той добави, че ДОО защитава осигурените от рискове и несигурност, на които ги излага допълнителното пенсионно осигуряване. На четвърто място, отклоняваните в ДЗПО задължителни осигуровки увеличават дефицита на ДОО и бюджетния дефицит, допълни Костадинов.

ДЗПО не е в състояние да изплаща пенсии, вместо това частните пенсионни фондове са като полуспестовни касички, коментира още той. Костадинов каза, че близо 34 хил. души към 30 юни 2025 г. получават плащания от ДЗПО, но от тях истински пожизнени пенсии, сравними с тези от ДОО, получават едва 942 души или 3% от всички. Средният размер на пожизнена пенсия е между 90 лв. и 102 лв. месечно, останалите получават разсрочени плащания, като на повече от половината - 18 хил. души, парите свършват за по-малко от година, а на други 9 хил. до три години, след което остават само с намалената основна държавна пенсия, каза Костадинов.

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване уврежда интереса на повече от 2,5 млн. български граждани, заяви Костадинов. Той отбеляза, че от “Възраждане” вече четири години говорят за реформиране на пенсионния модел, защото, както е замислен преди близо 25 години, не работи. От “Възраждане” ще организират публични обсъждания по темата.