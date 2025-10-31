„Възраждане”: Ако „Лукойл” затвори, до дни няма да има горива

Страната е изправена пред сериозна и безпрецедентна ситуация

На брифинг в парламента заместник-председателят на „Възраждане“ и на Народното събрание, Цончо Ганев изрази притеснение, че управляващите укриват информация за реалните количества горива в страната. Повод за реакцията му стана решението на правителството временно да спре износа на дизел и самолетно гориво, като мотивът е, че наличните запаси са достатъчни.

„Беше свикана извънредна комисия по финанси, за да се обсъжда проект на решение, с което България забранява износа на горива. Ситуацията е меко казано притеснителна – в последния момент и без аргументи се вкарва забрана на износ“, заяви Ганев. Той призова министъра на икономиката, министъра на енергетиката и представителите на службите да обяснят какво налага подобна мярка.

По думите му „Възраждане“ е поискала официалните данни за запасите от горива, но те не са били предоставени. „Отказано беше да ни се даде анализ, който, по думите на Йордан Цонев, е прочетен и анализиран от комисията. Искат по най- бързия начин това решение да бъде прието, без да се знае реалното състояние на резервите“, каза още Ганев.

Според него страната е изправена пред сериозна и безпрецедентна ситуация, която може да доведе до дефицит на горива и рязко поскъпване.

„Кризата ще се задълбочи, а управляващите не предприемат никакви конкретни мерки. От години предупреждаваме, че действията около собствеността и санкциите срещу „Лукойл“ могат да доведат до спиране на рафинерията“, посочи Ганев.

Той припомни, че според европейските изисквания България трябва да поддържа запаси от горива за поне 90 дни, но според „Възраждане“ тези количества в момента не са налични.

„Явно резервите са празни. Половината от тях се държат извън страната – в Австрия, Холандия и други държави. Ако възникне криза, няма как това гориво да стигне до България“, каза още народният представител. Цончо Ганев предупреди, че ако до 20 ноември не бъде изяснен въпросът със собствеността на компанията „Лукойл интернешънъл“, базирана в Австрия, рафинерията в Бургас може да спре работа.

„Тогава няма да говорим за скъпи горива – просто няма да ги има. И няма откъде да внесем“, заяви той.

От „Възраждане“ обявиха, че няма да подкрепят решението за забрана на износа на горива в сегашния му вид, тъй като липсва прозрачност и конкретни данни за запасите.