Жените от ВМРО: България е в демографска катастрофа, а Бюджет 2026 не дава нищо за отговорните родители

Защо няма програма и пари за назални ваксини на децата и как гледаш дете със 100 лв. повече?

България продължава стремглаво да се движи към демографска катастрофа. В бюджета за 2026 г. отново не виждаме приоритети, нито мерки за реалните нужди на българското семейство. Финансира се всичко друго, но не и раждането и отглеждането на деца. Вместо държавата да насърчава младите хора да създават семейства, тя им изпраща ясен сигнал, че да бъдеш родител в България е изпитание, а не подкрепено отговорно решение.

Това се казва в позиция на Националната женска организация на ВМРО, след като станаха ясни част от аспектите в проекта за бюджет на държавата за 2026 г.

Дамите от ВМРО посочват, че особено тревожен е проблемът с ваксините за деца. Вместо държавата да осигури безплатни и достъпни назални ваксини за децата, в аптеките пристигат едва по 5–10 дози, които се изчерпват за часове. Родителите чакат на опашки и плащат за ваксините, докато малките деца боледуват. Какво стана с обещаните безплатни антибиотици за деца до седемгодишна възраст? Нито има антибиотици, нито има ваксини за превенция. Това не е грижа, това е безотговорност. Здравето на децата трябва да бъде национален приоритет, а не предмет на търговия и бизнес, категорични са те.

Искаме на напомним на българските политици, че законодателните основи на семейството в България са заложени в българската Конституция. Според нея семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото. Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата. Жената майка се ползва от особената закрила на държавата, която ѝ осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални помощи.

За съжаление в националния бюджет за 2026 г. не виждаме загриженост и отговорност към българското семейство и жената майка, която трябва да се справя с всички предизвикателства на новото време – да отглежда и възпитава децата си, да работи, да се справя с домакинството, семейните задължения и мн. др.

Друг важен момент за българските семейства според жените от ВМРО е, че майчинството и в бюджета за 2026 г. остава далеч от реалностите. Предлага се увеличение със 120 лв., което едва ли ще покрие и инфлацията за последните 9 месеца. Това е поредната подигравка с родителите. Да, България формално има едно от най-дългите платени майчинства в Европа – две години. Но първата година се изплащат 90% от осигурителния доход на майката, а през втората се дават фиксирани 780 лева месечно, за 2026 г. 900 лв. – независимо от реалните нужди и високата инфлация. Това прави България държавата с най-дългото, но и най-бедното майчинство в Европейския съюз. Две години бедност не са социална политика, а социален експеримент.

В същото време в останалите европейски държави родителите получават реална подкрепа. Във Франция майчинството е 16 седмици, но се заплаща 100% от заплатата, като допълнително се дават месечни надбавки между 151 и 344 евро за всяко дете. В Германия то е 14 седмици, след което следва родителска отпуска до 12–14 месеца с обезщетение между 300 и 1800 евро месечно. В Унгария майките получават пълната си заплата през първите 24 седмици, а след това 70% от дохода до навършване на две години на детето. Във Великобритания отпускът е до 52 седмици, от които 39 платени – първите шест седмици със 90% от заплатата, а останалите с фиксирано обезщетение от 187 паунда седмично.

Разликата е очевидна. Там държавите компенсират реалните нужди на родителите и насърчават раждаемостта с материални и икономически стимули. Във Великобритания няма ДДС върху детските стоки – храни, дрешки, памперси, и имат безплатни лекарства за деца. В Унгария се опрощават данъци за майки с повече деца, а в Германия и Франция помощите растат с всяко ново дете. У нас обаче майките и бащите са оставени сами – с ниски доходи, скъпи стоки и символични помощи.

От изключително значение е проблемите на децата и семействата да станат приоритет в българската политика, да се формулира цялостен, точен и ясен семейно ориентиран подход при създаване, планиране и прилагане на необходимите мерки. Липсата на ясна семейна политика в България показва и доказва слабостите и ниската ангажираност на българските политици към младите родители и техните деца, както и отсъствието на адекватна и своевременна индивидуална подкрепа и помощ.

Затова е цинично, когато управляващите се опитват да сравняват България с държави като Франция, Германия или Англия. Там може майчинството да не е две години, но обезщетенията са реални, сумите – достойни, а политиката – последователна. У нас периодът е дълъг, но бедността е дълбока. В чужбина родителството е подкрепено, в България – наказано, категорични са дамите от ВМРО.

Женската организация на ВМРО – Българско национално движение настоява държавата да приеме демографската политика като въпрос на национална сигурност, защото България изчезва – ние сме страната с най-висока смъртност в Европа и с най-ниска раждаемост.

НЖО на ВМРО настоява МЗ да осигури достатъчно на брой и напълно безплатни ваксини за всички деца. На първо време това да стане чрез подкрепа за семействата – ваксините за децата да са налични и напълно безплатни, без дефицити и пазарни спекулации. Ще продължим да отстояваме нашите позиции, че парите за майчинството трябва да бъдат увеличени до ниво, което отразява реалните разходи за отглеждане на дете, като минимумът през втората година да не пада под минималната работна заплата. Необходимо е и незабавно премахване на ДДС върху детските стоки, както и приемане на национална стратегия за насърчаване на раждаемостта, основана на финансова, социална и данъчна подкрепа за младите семейства.

Демографията не е статистика, тя е съдбата на България. Държавата, която не защитава своите деца и техните родители, възрастните хора, хората с увреждания и други уязвими групи, няма бъдеще. Докато се финансира всичко друго, но не и семейството, България ще продължава да изчезва – бавно, тихо, но сигурно, завършват дамите от ВМРО.