Парламентът забрани временно износа на дизел и авиационно гориво

Народното събрание прие временно ограничение върху износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво, до други държави членки на Европейския съюз (ЕС). Решението бе взето със 135 гласа „за“, 4 „против“ и 42 въздържали се.

Мярката е мотивирана от необходимостта за гарантиране на енергийната сигурност на страната, стабилността на вътрешния пазар на горива и наложените от САЩ санкции срещу руската компания „Лукойл“, посочва докладът на парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Проектът бе внесен от депутати на ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, „Има такъв народ“ и БСП-Обединена левица, и бе разгледан на извънредно заседание на бюджетната комисия. Предложението бе подкрепено от ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната – Демократична България“, ДПС-Ново начало, БСП-Обединена левица, „Има такъв народ“, „Алианс за права и свободи“ и двама независими депутати. Против гласува „Величие“, а „Възраждане“ и „Морал, единство, чест“ се въздържаха.

Забраната не важи за зареждане и презареждане на местни и чуждестранни плавателни и въздухоплавателни средства, както и за доставки за въоръжените сили на страни членки на ЕС и НАТО.

Контролът по забраната е възложен на директора на Агенция „Митници“ за износа и на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за вътреобщностните доставки. При изключителни случаи директорът на „Митници“ може да разреши конкретен износ или доставка, като уведомява Народното събрание. Всяко разрешение влиза в сила в 7-дневен срок, като парламентът може да го измени или отмени с цел защита на държавната и обществена сигурност.

Освен това Народното събрание възложи на председателя на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ да извърши проверка на съхраняваните количества нефт и нефтопродукти по Закона за запасите до 7 ноември. Предложението бе направено от Станислав Анастасов от „ДПС-Ново начало“.

Временната мярка влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.