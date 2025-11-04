Кирил Домусчиев отговори на Драгомир Стойнев: Кого лъжете?

Пост на Кирил Домусчиев във Фейсбук

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев отговори на депутата от БСП Драгомир Стойнев за данък дивидент и сивата икономика. В социалните мрежи Домусчиев написа:

„Не-много кратък отговор на другаря Стойнев от БСП:

Депутатът от БСП Драгомир Стойнев оправдава удвояването на данък дивидент с борба срещу сивата икономика. Искам да му кажа 3 неща:

1. Статистически значима корелация между данък дивидент и нивата на сива икономика не съществува в държавите от Източна Европа, които споделят сходни проблеми в борбата срещу нея и причините за пораждането й. Сравненията с Франция или Германия за този феномен са нерелевантни – когато БСП направят институции като френските и немските, тогава да се обадят. Тоест, казаното от депутата Стойнев е напълно невярно като данни – да не ползвам по-силна дума.

2. Чисто логически в реалния живот също е невярно. Приходите на сенчестата икономика или са без официален произход с фактура или минават през огромни възнаграждения за изпълнителните директори, които след това те изтеглят - така се плаща между 10% и 11% данъци и осигуровки, а не 10% + 5% данък печалба и дивидент. Това се вижда ясно от НАП и е просто въпрос на желание да бъде преборено. Тоест, казаното от депутата Стойнев е и логически грешно.

3. Прогнозните приходи от данък дивидент за 2025 година са планувани за 174 милиона лева - доказателство за колко млад е българският капитализъм и колко относително слаби са все още българските компании. Дори и да изпълните фантасмагориите за 2026 г. от 340 милиона евро (кого лъжете с това число - по-вероятно е дори да намалеят под тези от 2025!!), няма да постигнете почти нищо за запълване на дефицита, който вероятно ще е над 8 милиарда лева.

А всъщност самият Румен Овчаров го каза ясно вчера – БСП намали данъците с цел изсветляване на икономиката и доказано успя, а сега се опитва със същия аргумент да ги вдига!

Повишаването на данък дивидент в България, обаче, ще има доказано следните вредни последици:

1. Ще намали драстично желанието на предприемачите да създават нови стартиращи компании като изтеглят средства от вече успешни бизнеси и ги инвестират в иновации и рискови начинания.

Прекрасни нови компании като Ендуросат може изобщо да не бъдат създадени, тъй като инвеститорите „ангели“ в тях биха предпочели просто да направят допълнителни инвестиции в съществуващите си бизнеси, вместо да изтеглят дивидента и да рискуват с нещо ново. За младите хора това ще е опустошително, имайки предвид и липсата на големи VC фондове у нас.

2. Това „блокиране“ на печалбите в стари компании и убиване на иновациите е причината Европа да бъде смазана от менгемето на САЩ и Китай. В следвоенния период ние поддържахме и защитавахме своите наследени индустрии и „забравихме“ с печалбите от тях да рискуваме в иновации.

Например, създадената преди 22 години TESLA има 3 ПЪТИ по-висока пазарна капитализация от целия европейски аутомотив сектор и по-висока капитализация от целия световен аутомотив сектор.

3. В днешния глобален и дигитален свят, България не се конкурира само с комшиите от Румъния или Полша, а с целия свят и трябва да се учим от грешките на големите и да не ги повтаряме.

През 2009 година, средният американец е произвел 1.4 пъти повече от средния германец (индустриалният лидер на ЕС) – тази година числото ще е 1.6 пъти. Трябва да разберем защо изоставаме в иновациите и ефективността и да прескочим трапа – а не да повторим грешката и да изостанем дори по-бързо от Западна Европа.

Защото Западна Европа има натрупан капитал от 200-300 години капитализъм, а България не може да събере и 70 години.

4. Намалявайки мотивацията за създаване на нови предприятия и чуждестранни инвестиции, приходите от данък дивидент дори може да намалеят – големите съществуващи бизнеси ще реинвестират печалбите, а нови инвестиции на зелено просто няма да се правят. Тогава синдикати и политици ще се насочат към повишаване на следващия данък.

БСП трябва да разберат, че България просто не е натрупала капиталите на Западна Европа, които да й дадат достатъчно дебел буфер за грешки. Радикално левите политики у нас не създават само пропуснати възможности, а директно унищожават благосъстояние и водят до дългове, инфлация и румънски сценарий.

*За графиката съм използвал изкуствения интелект на Илън Мъск, вместо да възлагам на екип юристи и икономисти да работят половин ден. Но държавната администрация за изкуствен интелект не е чула, иначе можеше да е с 50% по-малка.“