Радостин Василев: Този бюджет е разхищение като за последно

Този бюджет е разхищение като за последно. Да плащаме на администрацията подаръците на властта за сметка на работещите хора. Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев и допълни, че партията му ще гласува „против“ повечето предложения, като определи бюджета като документ, в който „или има наглост, или некадърност“.

По повод изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че лично е преговарял с британския външен министър Дейвид Камерън за отпадането на българи от санкционния списък на Великобритания, Василев коментира, че във всяка нормална европейска държава подобно признание би се тълкувало като злоупотреба с власт.

Радостин Василев съобщи още, че днес трябва да бъде подготвено писмо относно нелегитимността на депутата от „Величие“ Мария Илиева. Документът, по думите му, ще бъде подписан от всички парламентарни групи, с изключение на „Величие“, и ще бъде внесен в Централната избирателна комисия за проверка.

„Подобен казус може да има и с лидера на „Величие“ Ивелин Михайлов“, допълни Василев и уточни, че по темата вече са подадени сигнали до изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.