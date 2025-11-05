Парламентарна комисия ще разследва влиянието на Сорос в България

Народното събрание създаде временна комисия, която трябва да изясни всички факти и обстоятелства, свързани с дейността на Джордж Сорос, Александър Сорос и техните фондации на територията на България. Целта на комисията е да провери финансирането на физически и юридически лица и неправителствени организации, свързвани с 95-годишния милиардер.

Комисията ще трябва да установи дали съществува свързаност между посочените субекти и политически партии, представители на съдебната власт, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавната власт.

За създаването на комисията гласуваха депутатите от ДПС-„Ново начало“, „Възраждане“, БСП, „Има такъв народ“, „Морал, единство и чест“ (МЕЧ) и независимите депутати. Групата на ГЕРБ се разпределила — част от депутатите гласували „против“, други се въздържали.

Инициативата за проверка бе лансирана публично в последните месеци от лидера на ДПС-„Ново начало“ Делян Пеевски, който в редица изявления обвинява организации, свързвани със Сорос, в разпространяване на „доноси и клевети“ и в влияние върху медиите и обществените процеси. През септември той предложи създаване на подобна комисия.

Парламентарната комисия ще започне работа в следващите седмици.