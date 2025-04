Детска градина се е превърнала в гробница в Мианмар: 12 деца и учител са загинали, много все още са изчезнали

Сред сградите, които са се срутили в град Кяуксе, близо до Мандалай, след мощното земетресение от 7,7 по Рихтер в Мианмар, беше предучилищната градина West Mye Mye Kyi.

Спасителите съобщиха, че тази сутрин са открити телата на 12 деца в предучилищна възраст. Загинал е и един учител.

Твърди се, много хора са хванати в капан под рухналата сграда и шансовете за оцеляване стават все по-мрачни с времето.

A elementary school in KyaukSe, Mandalay / Myanmar collapsed during #earthquake. Rescuers and volunteers are trying to rescue the children from the rubble pic.twitter.com/u2uUmi1ezm