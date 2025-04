Джей Ди Ванс към Гренландия: Трябва да станете независими от Дания

Вицепремиерът Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати нямат планове за военно превземане на Гренландия, но призова арктическия остров да търси независимост от Дания за собствената си безопасност и партньорство с Вашингтон.

Към американския вицепрезидент се присъединиха съпругата му Уша и съветникът по националната сигурност на САЩ Майк Уолц. Делегацията беше на обиколка в американска военна база на полуавтономната датска територия по време на пътуване, което предизвика гняв сред местните жители.

Говорейки пред войници в аванпоста на американските космически сили в Питуфик в петък следобед, Ванс разкритикува Дания за „недостатъчното инвестиране“ в сигурността на Гренландия.

"Нашето послание към Дания е просто: вие не свършихте добра работа за народа на Гренландия. Ето защо политиката на Тръмп е такава, каквато е", каза Ванс, обвинявайки американския съюзник в НАТО за десетилетия на упадък.

"Инвестирахте недостатъчно в архитектурата за сигурност на тази невероятна, красива земя... Това просто трябва да се промени. Политиката на Съединените щати е, че това ще се промени. Това, което смятаме, че ще се случи, е, че гренландците ще изберат - чрез самоопределение - да станат независими от Дания. И след това ще проведем разговори с народа на Гренландия. Не смятаме, че някога ще е необходима военна сила. "

Пътуването беше съкратено поради нарасналото напрежение с правителствата на Гренландия и Дания. Президентът Тръмп предяви претенции към острова, настоявайки, че американският контрол върху Гренландия е жизненоважен за опазването на националната сигурност на САЩ и защитата на интересите им в ускоряващата се борба за власт за влияние в Арктика.

„Ние уважаваме самоопределението на народа на Гренландия, но... мисля, че ще бъдете много по-добре ако влезете под чадъра за сигурност на Съединените щати, отколкото сте били под чадъра за сигурност на Дания“, каза Ванс.

Подчертавайки амбициите на Америка за Гренландия, Ванс каза, че Западът трябва да се „събуди“ за интересите на Русия и Китай в Арктика.

JD Vance: “The president said we have to have Greenland…We cannot just ignore this place. We cannot just ignore the president’s desires.” pic.twitter.com/jKDTCfIbFF