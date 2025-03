Джей Ди Ванс планира да разкритикува Дания при посещението си в Гренландия

Вместо Уша Ванс да гледа надпревара с кучешки впрягове при посещението си в Гренландия, тя ще посети американска военна инсталация, която се намира на километри от който и да е център на цивилно население. А с нея ще е и съпругът й, вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който се очаква да се прицели в датското правителство на острова, според високопоставен служител на Белия дом.

Това, което Белият дом първоначално характеризира като посещение на втората дама, за да научи повече за културата на острова, към който президентът Доналд Тръмп има претенции, бързо създаде напрежение. Лидерът на полуавтономната датска територия Муте Егеде описа идването на Уша Ванс като „силно агресивен“ ход.

Докато Джей Ди Ванс наблюдавал как възмущението от пътуването на жена му расте, той решил да се присъедини към нея, твърди високопоставеният служител на Белия дом пред CNN.

„Решението му беше комбинация от безпокойството от страна на датските лидери, съчетано с желанието на Ванс да отиде там за известно време“, казва служителят, който добавя, че вицепрезидентът заявил, че ако датските и островните лидери се „тревожат“ от посещението на съпругата му, те могат да се раздразнят заради него и неговия антураж.

„Реших, че не искам тя да се забавлява толкова сама и затова ще се присъединя към нея“, каза Ванс във видео, обявяващо участието си по-рано тази седмица.

11-часовото решение на Ванс издига посещението на американската делегация на ново ниво. Вицепрезидентът става най-високопоставеният американски служител, посетил Гренландия. Той ще пътува по-на север, отколкото който и да е висш американски лидер някога е ходил на официално посещение, казва служителят на Белия дом.

Но съкратеното пътуване носи и по-откровено милитаристичен тон и държи американските посетители изолирани от всякакви планирани протести.

Семейство Ванс, които ще тръгнат рано в петък и ще върнат късно същата вечер, ще посетят аванпоста на космическите сили на САЩ в Питуфик, на северозападния бряг на Гренландия и на 1000 мили от столицата Нуук, отказвайки се от първоначалните планове на Уша Ванс за всякакво подобие на културен обмен.

Очаква се вицепрезидентът да получи частен брифинг за това как Космическите сили са помогнали за засилване на интересите на националната сигурност на САЩ и да говори с пресата.

Първото пътуване на Ванс в чужбина – на конференции в Париж и Германия – беше запомнено с твърдата му реторика срещу Европа. Гледна точка, която подсилена от неговите съобщения, разкрити тази седмица в личен чат на Signal за военните действия в Йемен. Очаква се посланието му за това второ пътуване в чужбина да има подобен тон.

"За съжаление, датските лидери са прекарали десетилетия в малтретиране на гренландския народ, третирайки ги като граждани от втора класа и позволявайки инфраструктурата на острова да се разпадне. Очаквайте вицепрезидентът да подчертае и тези точки", отбелязва високопоставеният служител на Белия дом.

Спирането в базата подчертава част от обосновката зад амбициите на администрацията на Тръмп за Гренландия: нейното стратегическо значение в замръзналите горни ширини, където конкуренцията с Русия и Китай е жестока.

А посещението в американската военна база високо над Арктическия кръг до голяма степен ще избегне всякакви потенциално неудобни инциденти между семейство Ванс и членове на обществеността или правителствени служители, много от които открито се обявиха против първоначалните планове на Уша Ванс.

Бяха планирани протести в столицата Нуук, където живеят около една трета от гренландците, и втория по големина град в Гренландия Сисимиут, където се провежда състезание с кучешки впрягове.

„Приказките на Тръмп за анексиране и посещението на семейство Ванс обединиха гренландците, които решиха да протестират“, казва Дуейн Райън Менезес, директор на базирания в Обединеното кралство мозъчен тръст Polar Research and Policy Initiative, пред CNN в имейл.

„Семейство Ванс ясно осъзнаха, че ако посетят Нуук или Сисимиут, стратегията ще има обратен ефект дори повече, отколкото се е случило. Това ще бъде PR катастрофа, тъй като всички кадри вероятно ще включват протестиращи с плакати от вида, който видяхме по-рано този месец (Yankee Go Home и Make America Go Away). Така американския електорат ще осъзнае дезинформацията, с която е бил захранван, за това колко ентусиазирано гренландците искат Гренландия да се присъедини към САЩ", каза той.

Служителят на Белия дом отхвърли това твърдение, като заяви пред CNN: „Промените в маршрута нямат нищо общо с потенциални протести“. Той твърди, че първоначалните планове на Уша Ванс са били отменени, тъй като нейният маршрут не е съвместим с графика на съпруга ѝ.

Посещението й в Нуук, например, е било изключено, тъй като Гренландия все още формира правителството си след последните избори и няма служители, които да я приемат, казма представител на Белия дом. Междувременно състезанието с кучешки впрягове се провежда в отдалечена част на Гренландия и осигуряването на пълната сигурност на вицепрезидента не е възможно само с няколко дни предизвестие, добавиха те.