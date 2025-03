Джуд Лоу като Владимир Путин: Първи кадри от снимачната площадка (СНИМКИ)

Изтекоха първите папарашки кадри от снимачната площадка на английския актьор Джуд Лоу в ролята му на руския президент Владимир Путин в "Магьосникът от Кремъл" на Оливие Асаяс.

Филмът, адаптация на едноименния роман на италианско-швейцарския писател Джулиано да Емполи, се върти около Владимир Баранов – измислен герой, базиран на Владислав Сурков - известен бивш високопоставен служител в Кремъл, който помогна на Путин да консолидира властта си след 2000 г. Същият беше и личен съветник на Путин до 2020 г., като оспори съобщенията, че е бил уволнен, като каза, че е напуснал поста сам.

Снимки от снимачната площадка на Джуд Лоу като Путин го показват сред няколко колеги и нещо, което прилича на делегация от арабски шейхове от ОАЕ или Саудитска Арабия. Той е облечен в черен шлифер върху костюм, подчертан от жълта вратовръзка и излъскани лачени обувки. Кадрите показа ексклузивно Novaya Gazeta Europe в платформата Х.

EXCLUSIVE: First photos of Jude Law as Vladimir Putin in Olivier Assayas’ The Wizard of the Kremlin, a movie about 1990s Russia currently being filmed in Riga.



📷: Novaya Gazeta Europe pic.twitter.com/OPm25Ygycu