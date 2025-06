Доклад: Еврокомисията е платила 700 000 евро на екологични организации, за да критикуват Германия

Брюксел е платил до 700 000 евро на екологични организации, за да лобират и в някои случаи да предприемат съдебни действия срещу германски компании, съобщиха германски медии в събота. Според изданието Welt am Sonntag, Европейската комисия и водещи зелени неправителствени организации, включително Friends of the Earth и ClientEarth, са „координирали в детайли“ усилията си за популяризиране на климатичния дневен ред на ЕС.

ClientEarth, базирана в Лондон с офиси в Брюксел и други европейски градове, е получила 350 000 евро, за да заведе съдебни дела срещу германски въглищни електроцентрали, твърди изданието.

Междувременно, базираната в Амстердам Friends of the Earth е била натоварена от Европейската комисия със задачата да създаде обществена съпротива срещу търговското споразумение ЕС–Меркосур, което е остро критикувано от природозащитници поради слабото екологично досие на южноамериканския блок.

Сделката с Меркосур, подписана миналата година, е силно подкрепяна от Германия, но е категорично отхвърляна от Франция, чиито фермери се опасяват от евтин внос на аграрни стоки, който може да залее ЕС.

Welt съобщава още, че и „други групи“ са получили финансиране, за да оказват влияние върху евродепутати преди ключови гласувания, свързани с химикали и растителна защита.

Парите са били изплатени през 2023 г., една година след като договорите между Комисията и НПО са били подписани.

Този доклад се появява на фона на повтарящи се обвинения от десни партии, че Европейската комисия използва неправомерно парите на данъкоплатците, за да прокарва своята зелена програма.

Тези твърдения получиха все по-гръмогласна подкрепа през последните месеци от страна на Европейската народна партия (ЕНП) – най-голямата политическа група в Европейския парламент, към която принадлежи и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

В отговор на публикацията, говорител на Комисията заяви, че „няма тайни договори между Европейската комисия и неправителствени организации“.

„Комисията упражнява висока степен на прозрачност при финансирането на НПО“, добави говорителят.

Освен това, през миналата година Брюксел е издал ясни насоки за финансирането на НПО, които включват изискване да не се одобряват програми, съдържащи прекалено конкретни дейности, насочени към институции на ЕС или техни представители.

Кристиане Герштетер, ръководител на германския офис на ClientEarth, увери, че „нито едно евро“ от средствата по програмата „LIFE“ на Комисията, която подкрепя проекти за природа и климат в целия ЕС, не е било изразходвано за външни съдебни разходи. Вместо това, грантът е използван за частично финансиране на персонал и оперативни дейности в германския офис на организацията.

От организацията допълниха, че целите („deliverables“) в заявленията за финансиране са формулирани и реализирани от самите НПО, и не са наложени като задължения от страна на Комисията.

Говорител на Friends of the Earth заяви:

„По-голямата част от твърденията в статията на Welt вече са били изказвани от някои германски членове на ЕНП и определени медии, и вече са били оборени.“