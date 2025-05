Дрон е поразил кораб, превозващ помощи за ивицата Газа (ВИДЕО)

Дрон порази кораб, превозващ помощи за ивицата Газа край бреговте на Малта, съобщи Codepink - гражданско движение за мир и социална справедливост, цитирано от "Асошиейтед прес".

Плавателният съд, собственост на "Флотилията за свобода на Газа", е трябвало да достави храни и консумативи за населението, се посочва в изявлението.

An Israeli drone struck a ship carrying humanitarian aid to the war-torn and besieged Gaza Strip while it was in international waters near Malta on Friday. pic.twitter.com/PyVSqRB8K9 — Daizy Gedeon (@DaizyGedeon) May 2, 2025

Правителството на Малта съобщи, че на борда на поразения кораб са се намирали 12 членове на екипажа и четирима цивилни, като няма информация за жертви.

"Armed drones attacked the front of an unarmed civilian vessel twice, causing a fire and a substantial breach in the hull."



Israel outrageously attacks civilian boat taking aid to Gaza – in international waters

Израелската армия засега не е отговорила на запитванията на АП за коментар по темата.

Чарли Андреасон, който участва във "Флотилията", заяви пред АП, че е разговарял с хора на борда, които са казали, че е имало две експлозии и е избухнал пожар. Андреасон каза, че има риск корабът да потъне, тъй като генераторът му е бил поразен и плавателният съд не може да се движи.

В продължение на два месеца Израел блокира влизането на всякаква хуманитарна помощ в Газа, което предизвика най-тежката хуманитарна криза в палестинската територия от началото на войната преди близо 19 месеца, отбелязва АП.

През 2010 г., по време опит на флотилия с хуманитарна помощ да пробие блокадата на Газа, израелските въоръжени сили щурмуваха турския кораб „Мави Мармара“, убивайки девет души на борда. Инцидентът доведе до скъсване на дипломатическите отношения между Израел и Турция.