Дъглас Макгрегър: Путин предупреди за конфликт в случай на разширяване на НАТО

Бившият съветник на шефа на Пентагона Дъглас Макгрегър заяви, че руската специална операция в Украйна е отговор на разширяването на НАТО.

"Нека бъдем ясни: конфликтът в Украйна е следствие от разширяването на НАТО. Путин от години казва: не отивайте твърде далеч, ние не искаме НАТО на нашите граници, ако се появи на нашата граница, ще има война. Това е добре известно, въпреки опитите на медиите да го скрият", написа Макгрегър в социалната мрежа Х.

Let's be clear, the war in Ukraine is a function of NATO expansion.



Putin has been saying for years: don't push this envelope, we don't want NATO on our borders, if it shows up on our border there will be war.



This is well know despite the media's attempt to hide it!