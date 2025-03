Според бившия съветник на Пентагона и пенсиониран полковник от американската армия Дъглас Макгрегър , възобновяването на военната подкрепа на САЩ вече няма да помогне на Украйна.

„Възобновяването на американската военна помощ за Украйна е „безумно“ и няма да помогне за прекратяване на въоръжения конфликт”, заяви Дъглас Макгрегър в интервю за журналиста Тъкър Карлсън.

„Това решение е лудост. Води на грешното място. Ако искате да спрете тази война, трябва да спрете да изпращате оръжия“, каза още военният анализатор.

Макгрегър също подчерта, че за американската страна конфликтът в Украйна няма никакви стратегически интереси. Затова той призова той да бъде завършен възможно най-скоро.

The Mexican drug cartels are a far greater threat to the United States than China, Russia or Iran, says Doug Macgregor. They’ve got Javelin missile systems on our border, and American officials on their payroll.



Chapters:

(0:00) The Ukrainian Drone Strike in Moscow

(6:54) Why Is… pic.twitter.com/dyJ7TrAZlQ