Дъжд от пари: Изхвърлиха хиляди долари от хеликоптер в Детройт (ВИДЕО)

Хиляди долари пуснати от хеликоптер върху авеню "Грейтиът" в източен Детройт, съобщава Detroit News.

Любопитният инцидент доведе до хаос, след като движението по шестте ленти за движение на натоварения булевард спря и стотици хора се втурнаха да съберат банкнотите, някои изоставяйки колите си.

A helicopter dropped money over Gratiot Avenue near Conner St. in Detroit, Michigan 🚁💰



Video shows the helicopter releasing the cash as people ran into the street to grab it. Traffic was briefly halted.



We’re told the drop was part of a funeral tribute.



Source:… pic.twitter.com/aZ9lA6RiQR