Европа разработва дрон, вдъхновен от иранския „Шахед“

Разработените от Иран дронове-камикадзе с голям обсег „Шахед“ продължават да разрушения в Украйна, откакто Русия ги използва за първи път там през септември 2022 г. Заплахата, която представляват тези безпилотни апарати, сега започва да се приема много по-сериозно, а най-големият производител на ракети в Европа - MBDA, сега работи върху оръжие, силно повлияно от „Шахед“ и уроците от войната в Украйна, пише The War Zone.

По време на Парижкото авиошоу, което започна в понеделник, MBDA представи своя проект на камикадзе-дрон, наречен One-Way Effector. На изложението беше представен мащабен модел на безпилотната система; версията в пълен размер ще бъде дълга около 3 метра.

Ключова характеристика на еднократния боен дрон ще е ниската му цена, което ще позволи изпращането на голям брой от тях срещу мрежата за противовъздушна отбрана на противника и нейното пренасищане. Уго Кокерет, мениджър в MBDA, заяви , че цената на дрона ще бъде еквивалентна на „част от крилата ракета“. Производителят предвижда оръжието да се използва заедно с много по-малък брой, но далеч по-скъпи (и по-смъртоносни) крилати ракети и други оръжейни системи.

MBDA's new One Way Effector concept at Paris Air Show: 3m lenght with 500km range and plans to produce up to 1,000 per month. https://t.co/Hva05HXrAj pic.twitter.com/CAIfmBU1Le