Един босненец празнува след победа над Ливърпул - вижте как треньорът на Плимут ликува (ВИДЕО)

Само на 9 години той е бежанец от Бихач (Босна и Херцеговина) и бяга в Австрия с близките си. Това е Мирон Муслич, треньорът на Плимут, който надхитри Арне Слот в мача от осминафиналите на ФА Къп, сътворявайки сензацията на деня и отстранявайки Ливърпул, който тази година е кандидат - шампион на Англия и Европа. Последният отбор от Чемпиъншип изхвърли лидера във Висшата лига в най-старото футболно състезание в Англия.

Сега Мирон е героят на Острова, който скромно изтъква, че тази победа е дело на играчите му, които са от 16 различни държави.

Вече е разгадана и тайната как надъхва играчите си и как се радва на успеха с думи, които биха учудили всеки нормален човек на този свят:

„В нашия отбор, в съблекалнята ни, има играчи от 16 държави. Представете си колко прекрасен би бил светът, ако функционираше по начина, по който работи нашата съблекалня."

Чуйте речта му в съблекалнята след победата над Ливърпул, пример за едно просто, общочовешко послание:

Goosebumps 💚



An incredible speech from @Argyle manager, Miron Muslic after their #EmiratesFACup win over Liverpool pic.twitter.com/o8ywY8kgOG