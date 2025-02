Един човек загина, след като частен самолет, се сблъска с паркиран самолет на пистата на в Аризона

Един човек загина, след като частен самолет, собственост на вокалиста на американската рок група Mötley Crüe, се сблъска с паркиран самолет на пистата на летище Скотсдейл в Аризона, съобщава The Times.

Още четирима души бяха ранени и откарани в болница, след като Learjet 35A се отклони от пистата при кацане и се разби в по-голям бизнес самолет малко преди 15:00 часа в понеделник следобед.

