Експлозия в химически завод край Севиля, хиляди призовани да не излизат (ВИДЕО)

Експлозия в химически завод близо до испанския град Севиля. Властите призоваха над 80 000 души да останат на закрито, не се съобщава за ранени, съобщиха службите за спешна помощ, цитирани от Reuters.

Huge fire following an explosion at a chemical plant in Seville, Spain. Gran incendio en Sevilla, visto desde la Catedral. @elcorreoweb @abcdesevilla pic.twitter.com/EzHkM9lOKh

Експлозията е станала по обяд в индустриалния парк в община Алкала де Гуадаира, на около 16 километра от Севиля.

Към този момент не е ясен нито произходът на химикалите, нито собственика на склада.

