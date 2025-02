Ел Салвадор предлага да настани американски затворници в своите затвори

Президентът на Ел Салвадор Найиб Букеле каза, че централноамериканската държава може да вземе осъдени затворници от САЩ в замяна на такса, съобщава Financial Times.

По време на посещение на американския държавен секретар Марко Рубио, Букеле в понеделник се съгласи да приеме членове на бандата от Ел Салвадор, както и „насилствени нелегални имигранти от всяка страна“, се казва в изявление на Държавния департамент на САЩ.

Той също така каза, че Ел Салвадор може да приеме американски граждани и законни жители, осъдени за престъпления, и да ги настани в затвори с максимална сигурност, което Държавният департамент нарече „изключителен жест, който никога досега не е прилаган от никоя страна“, въпреки че не е ясно дали Вашингтон ще приеме офертата.

„Предложихме на САЩ възможността да изнесат част от своята затворническа система“, написа Букеле в социалната мрежа X. „Таксата би била сравнително ниска за САЩ, но значителна за нас, правейки цялата ни затворническа система устойчива.“

We have offered the United States of America the opportunity to outsource part of its prison system.



We are willing to take in only convicted criminals (including convicted U.S. citizens) into our mega-prison (CECOT) in exchange for a fee.



