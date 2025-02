Какво е "земетръсна буря"? Водещ турски сеизмолог с прогноза след общо 571 труса, разтърсили Цикладите

Като част от продължаващата "земетръсна буря" в Егейско море са регистрирани 571 труса между 28 януари и 3 февруари. Във вторник, 4 февруари (днес), в региона бяха регистрирани много земетресения. По последна информация в района е станало земетресение с магнитуд 5,2, съобщава CNN Türk.

Както "Труд news" вече съобщи ново плитко земетресение с магнитуд 5.0 по скалата на Рихтер удари Цикладите в 15:04 ч. местно време (съвпада с българското), по-малко от половин час след това от 4.8 по Рихтер и последвалото го със сила 4.5 по Рихтер. Видно от картата с докладите на Европейския-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), то е било усетено и от много хора в Измир, Турция.

Земетресенията, станали едно след друго в Егейско море през последната седмица, привлякоха вниманието на експертите.

По данни на Управлението на бедствията и извънредни ситуации на Министерството на вътрешните работи на Република Турция (AFAD) в региона са регистрирани общо 571 труса. Експертите наричат ​​тази дейност "земетръсна буря" и подчертават, че процесът трябва да се следи отблизо.

Две последователни земетресения с магнитуд 5,2 и 4,7 са станали в Егейско море между 16:00 и 16:28 часа (15:00 и 15:28 ч българско време)

Какво е "земетръсна буря"?

Директорът на Центъра за прилагане и изследователски център за управление на бедствия в университета Гази проф. д-р А. Самет Арслан описва земетресителната буря със следните думи:

"Земетръсната буря е процес, при който земетресения със средна и ниска интензивност се случват често, продължаващи дни, седмици, а понякога и месеци. Обикновено се проявява със земетресения с магнитуд от 5 до 5,5. Това е една от характерните черти на Егейския регион", казва той.

Докладът, изготвен от отдела за земетресения на AFAD, също така посочва, че сеизмичната активност се състои предимно от малки земетресения. Разпределението по магнитуд на регистрираните земетресения в региона е както следва:

Магнитуд 1,0 - 1,9: 100 труса

Магнитуд 2,0 - 2,9: 255 труса

Магнитуд 3,0 - 3,9: 182 труса

Магнитуд 4,0 до 4,9: 34 труса

През този период не е регистрирано земетресение с магнитуд 5 или повече.

"Няма голям риск, но трябва да внимаваме"

Заявявайки, че земетръсните бури обикновено не причиняват големи разрушителни земетресения, проф. д-р Арслан все още заявява, че е необходимо внимание:

"Можем да кажем, че тук няма голям риск за страната ни, но никой не трябва да се успокоява. Защото при такива процеси най-мощното земетресение може да достигне магнитуд от 5,5 до 6", обясни той, визирайки родната му Турция.

Има ли възможност за вулканична дейност?

Експертите също така оценяват, че земетръсните бури в Егейско море може да са свързани с вулканична дейност. Когато се изследват историческите данни, се отбелязва, че подобни процеси са се случвали в региона и преди.

"Бурята от земетресение ни казва, че има възможност за вулканична дейност в този регион. Когато погледнем историческите записи, вулканичната активност и земетресителните бури често се случват заедно в региона", заяви проф. д-р Арслан.

Властите заявиха, че дейността в региона продължава да се следи отблизо и подчертаха, че гражданите трябва да следят официалните изявления и да бъдат подготвени за евентуално земетресение.

Проф. д-р Наджи Гьорюр: Африканската плоча се гмурка под Анадолската плоча

По-рано "Труд news" публикува коментара на водещия турски сеизмолог проф. д-р Наджи Гьорюр коментира поредицата от земетресения с епицентър в Егейско море. Светилото в професията си обясни, че напрежението в региона продължава поради тектоничната активност в Кипърската дъга, където Африканската плоча влиза под Анадолската.

Проф. Гьорюр обясни пред Anadolu Ajansı, че земетресенията с магнитуд 4,7, 4,8 и 4,9 по Рихтер в Егейско море са свързани с разломните линии в региона.

Той посочи, че те са активирани поради тектонично движение: "Африканската плоча се гмурка под Анадолската плоча. Поради тектоничното движение в Кипърската дъга, напрежението продължава в региона. Това е много разломен регион и тези разломи се активират поради това движение. Засега има малки земетресения, но процесът продължава", категоричен бе той.

