Кюрдистанският петрол е Бермудският триъгълник на международната политика

През май държавният секретар Марко Рубио заяви , че силен Кюрдистански регион в рамките на федерален Ирак е „фундаментален и стратегически компонент“ на политиката на САЩ. Два месеца по-късно тази политика беше подложена на пожар, пише Responsible Statecraft.

Безмилостната кампания от атаки с дронове, насочени към военната, гражданската и енергийната инфраструктура на Иракски Кюрдистан, ескалира драматично през юли, когато рояк от дронове, произведени в Иран, удариха нефтени находища, управлявани от американски и норвежки компании.

Предишни удари бяха фокусирани върху цели като международното летище Ербил и щаба на 70-та сила на Пешмерга в Сулеймания.

Атаките намалиха регионалното производство на петрол от нивото преди атаката от близо 280 000 барела на ден до едва 80 000.

Пристигането на иракския съветник по националната сигурност Касим ал-Араджи в Ербил олицетвори централния парадокс на кризата. Неговата мисия беше да ръководи разследване на нападение, за което служители на Регионалното правителство на Кюрдистан (КРК) вече публично бяха обвинили въоръжени групировки, вградени в Силите за народна мобилизация (СПМ) – компоненти на неговото собствено правителство.

Седмици по-рано началникът на кабинета на министър-председателя на Курдистан, Азиз Ахмад, заобиколи дипломатическите канали, за да обвини „криминални милиции на заплата на иракското правителство“ в извършването на опустошителните атаки с дронове.

Тази система за дестабилизация, спонсорирана от държавата, не се е появила за една нощ. Корените ѝ се простират дълбоко в пукнатините, отворени от американската инвазия през 2003 г., която разруши иракската държава Баас и създаде вакуум във властта, който Иран , споделящ 1400-километрова граница, бързо се опита да запълни. Техеран подхранваше прокси милиции, сега вградени в политическите структури на Ирак, включително Народните мобилизационни сили (НМС).

Ключови сред тях са твърдолинейните фракции като Организацията Бадр – създадена в изгнание в Иран по време на управлението на Саддам Хюсеин и закалена в битки, воювала редом с иранските войски в ирано-иракската война – и Асаиб Ал ал-Хак (ААХ), определена от САЩ терористична организация, отговорна за хиляди атаки срещу американски сили.

Тези групи сега са неразделна част от управляващата Координационна рамка, която подкрепя премиера Мохамед Шиа ал-Судани. И все пак те са едновременно замесени от кюрдските служители и някои американски законодатели в последните атаки срещу съюзения със САЩ Курдски републикански курд.

Ударите с дронове през юли 2025 г. идват малко след споразумение в последния момент между Ербил и Багдад. Условията на сделката принуждават Кюрдистанското правителство да предаде цялото си дневно производство на петрол на Държавната организация за маркетинг на петрол (SOMO) на Багдад. В замяна иракското федерално правителство изпълни обещанието си да изплати отдавна просрочените заплати за май, отчаяна спасителна мярка за 1,2 милиона кюрдски работници в публичния сектор, които не са получавали заплати от месеци.

Тази отчаяна сделка беше пряк резултат от спирането през март 2023 г. на единствения износен маршрут на Кюрдистан - тръбопровода Ирак-Турция. Това спиране беше предизвикано от решение на международен арбитраж , което глоби Турция с 1,5 милиарда долара за улесняване на продажбите на петрол на Кюрдистанското правителство (без съгласието на иракското правителство) от 2014 г. насам.

Затварянето на тръбопровода незабавно прекъсна независимия поток от приходи на Кюрдистанското правителство и го принуди да бъде напълно зависим от федерални средства от Багдад.

Докато свързаните с Иран фракции на ПМФ публично отрекоха участие в атаките с дронове през юли, ветеранът кюрдски държавник Хошияр Зебари отправи обвинения срещу „лоялистките фракции“ (ал-Фаса'ил ал-Уилайя) - термин, използван специално, за да се внуши, че крайната лоялност на тези групи е към върховния лидер на Иран, а не към иракската държава.

Това заключение се подсилва от реториката на някои фракции на ПМФ, които последователно представят кюрдската автономия като подкрепяна от чужбина конспирация. Докато товарът с дронове удари кюрдски нефтени находища, Абу Али ал-Аскари от Ката'иб Хизбула, мощна фракция на ПМФ, пише в публикация в Telegram, че пешмерга на курдския републикански режим поддържа връзки с „ционистката организация“. Тази открита враждебност подхранва спекулациите.че фракции на ПМФ са извършителите, което кара анализаторите да разглеждат последвалите им публични отричания като стратегически маневри за избягване на пряко отмъщение от страна на САЩ.

За ПМФ, постоянно слабият Кюрдистан е стратегически императив, защото в техния мироглед кюрдската автономия е синоним на враждебно американско военно и търговско присъствие - възприятие, което е открито заявено. Джафар ал-Хусейни, говорител на могъщата фракция Катаиб Хизбула, заяви това изрично по време на референдума за независимост през 2017 г., заявявайки: „Длъжностните лица в Кюрдистан са американски инструменти... Американците и ционисткият враг стоят зад сценария за сепаратизъм.“

Това дългогодишно убеждение се затвърди едва в месеците преди атаките, когато премиерът на Курдистанския курд Барзани подписа нови енергийни споразумения на стойност милиарди долари с американски фирми, като по този начин ефективно потвърди наратива на Иракското финансово движение и обвърза икономиката на региона със Запада.

Освен това, отвъд непосредствената криза в Ирак, собствената политика на Вашингтон спрямо Иракски Кюрдистан е хваната в стратегически капан, дефиниран от три взаимосвързани дилеми.

Първата е капанът на автономията, който произтича от критичната нужда на Вашингтон от стабилен, прозападен Кюрдистан не само като разузнавателна платформа, но и като основно средство за постигане на ключова стратегическа цел на САЩ: противодействие на иранското влияние. Това беше централна тема в телефонния разговор през февруари между държавния секретар Марко Рубио и премиера ал-Судани, където превръщането на Ирак в „енергийна независимост“ – проект, зависим от газовите резерви на Кюрдистанския курд – беше изрично свързано с целта за „намаляване на злокачественото влияние на Иран“.

Успешното овластяване на Кюрдистанския курд да изпълнява тази роля като икономически противотежест обаче веднага поражда страха, че един суверенен, военно самодостатъчен Кюрдистан може да разпали отново стремежа си към независимост, потенциално разрушавайки Ирак и дестабилизирайки съседна Сирия, където САЩ едновременно работят за интегрирането на Сирийските кюрдски отбранителни сили (SDF) в сирийската армия.

Един овластен и търсещ независимост Кюрдистански курд би провокирал и остра реакция от съюзника на НАТО Турция, където Кюрдската работническа партия (ПКК) е в процес на разоръжаване след десетилетия въоръжена конфронтация срещу последователни турски правителства за независима кюрдска държава.

Този капан на автономията води директно до парадокса на отбраната. Страхът от насърчаване на независимостта кара Вашингтон да се колебае да предостави усъвършенствани системи за противовъздушна отбрана, въпреки преките и публични призиви. В интервю от февруари 2024 г. , след ирански ракетни удари по... Премиерът на курдското правителство в Ербил Масрур Барзани ясно заяви позицията си: „Нямаме капацитет да се защитим... Не говорим непременно за повече американски войски. Искаме повече военни способности.“

И все пак, за Вашингтон, предоставянето на подобни възможности би било интерпретирано от Багдад като въоръжаване на поддържавен играч срещу централното правителство. Следователно, военната помощ на САЩ е ограничена по замисъл.

И накрая, под непосредствената криза се крие дългосрочна енергийна борба. Кюрдистанският регион притежава значителни неизползвани запаси от природен газ, желани от американски фирми, работещи по договори с КРГ, но всеки барел петрол, произведен без централен надзор в Кюрдистан, се възприема от Багдад като заплаха за неговата власт. Забележително е, че Министерството на петрола в Багдад бързо определи поредица от сделки за петрол и газ, сключени независимо между КРГ и американски фирми, като „фрапантни“ нарушения на иракското законодателство.

Този фундаментален конфликт поставя премиера Мохамед Шиа ал-Судани в епицентъра на бурята. Неговото политическо оцеляване е заложено на управляващата шиитска коалиция, включваща някои от силно въоръжените групировки, за които се смята, че са организирали атаките.

И все пак, способността на неговото правителство да функционира зависи изцяло от САЩ, тъй като приходите от петрол на Ирак все още се постъпват в сметка във Федералния резерв на Ню Йорк.

Изискванията на секретар Рубио – да се подведат под отговорност нападателите, да се осигури постоянно изплащане на заплатите на курдския власти, да се възобнови износът на петрол през Турция и, най-важното, да се блокира предстоящото законодателство, което би институционализирало официално ПМФ и би затвърдило „иранското влияние“ – следователно не бяха просто напомняния за тази зависимост, а набор от условия, които са политически невъзможни за изпълнение от ал-Судани.

Тази парализа е огледало, отразяващо дълбоките и непримирими противоречия на две десетилетия американска политика в Ирак, които са създали система от вечна патова ситуация, в която нито един участник – нито Багдад, нито Ербил, нито съюзени с Иран играчи, нито Съединените щати – не може да постигне решителна победа.

Източник: Responsible Statecraft

Автор: Елфадил Ибрахим

Елфадил Ибрахим е писател и анализатор, отразяващ политиката в Близкия изток и Африка, със специален фокус върху Судан. Неговите трудове са публикувани в The Guardian, Al Jazeera, The New Arab, Open Democracy и други издания.