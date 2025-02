The National Interest: F-22 Raptor става още по-силен

Новите сензори TacIRST ще бъдат вградени в почти целия останал флот от 178 самолета F-22 на ВВС

Първата в света платформа за изтребители от пето поколение може и да е близо до пенсиониране, но F-22 Raptor все още се усъвършенства, за да запази предимството си пред по-новите близки конкуренти. Като най-добрата платформа за въздушно превъзходство на ВВС, Raptor притежава стелт, скорост и мощност, които поразяват както любителите на авиацията, така и военните експерти. Въпреки че службата се надява да пенсионира останалия си флот от F-22, за да освободи място за неговия наследник от следващо поколение за въздушно господство, тези самолети наскоро получиха модернизация на инфрачервения сензор за откриване на заплахи, която ще повиши смъртоносността им в съвременния климат на заплахи, пише в статия за The National Interest Мая Карлин. Общо известни като система за инфрачервена защита, тези сензори, проектирани от Lockheed-Martin, ще повишат нивото на Raptor, за да бъдат равностойни на съвременните платформи F/A-18 Super Hornet и F-35 Lightning II.

Както обяснява вицепрезидентът на Lockheed Martin Missions Systems Ханк Тъкър: „Ние (Lockheed) разбираме необходимостта от модерни и универсални инфрачервени системи като системата за инфрачервена защита, които ще направят мисиите на пилотите по-жизнеспособни и смъртоносни срещу настоящите и бъдещите противници. Ангажирани сме да подкрепяме Военновъздушните сили чрез непрекъснато обновяване на възможностите за възпиране и поразяване на развиващите се заплахи.“

Новите сензори TacIRST ще бъдат вградени в почти целия останал флот от 178 F-22 на ВВС. В неотдавнашно изявление, публикувано от Lockheed, производителят посочва, че на всеки Raptor ще бъде инсталиран повече от един TacIRST.

Когато Raptor за първи път се издигна в небето в началото на 2000 г., той беше наистина несравним, тъй като представляваше първият изтребител от пето поколение, който някога е летял. Страховитата платформа е създадена в резултат на Програмата за усъвършенстван тактически изтребител на ВВС в епохата на Студената война като средство за борба с новите въздушни заплахи, които се появяват по онова време.

Оборудван с миниатюрно радарно сечение, F-22 е приблизително пет до десет пъти по-малко забележим от наследника си F-35 Lightning II. Това невероятно свойство е описано най-добре от бившия пилот на Raptor подполковник Кевин „Шоутайм“ Шатърфийлд, който разказва как е успял да изведе своя F-22 точно до ирански изтребител напълно незабелязано по време на инцидент през 2013 г. Според описанието на Шатърфийлд той прелетял под противниковия самолет, за да провери зареждането на оръжията му, след което се приближил до него и позорно предупредил пилота му: „Наистина трябва да се прибереш вкъщи“.

В допълнение към несравнимата си незабележимост Raptor може да нанася удар. Самолетът от пето поколение е оборудван с три вътрешни оръжейни отсека, които могат да носят две ракети въздух-въздух AIM-9 Sidewinder и шест радарно управляеми ракети въздух-въздух AIM-120 AMRAAM. Изтребителят може да носи и два GBU-32 JDAMS или осем 250-килограмови малки диаметрални бомби, когато лети в мисии за близка въздушна поддръжка или за нанасяне на прецизни удари.

Въпреки че Raptor е сериозно смъртоносен, военновъздушните сили предприемат стъпки да изтеглят от експлоатация останалата си флота F-22, за да разпределят ресурси и работна ръка към своята програма за шесто поколение.

Мая Карлин, автор на статии за националната сигурност в The National Interest, е анализатор в Центъра за политика на сигурност и бивш стипендиант на Анна Собол Леви в IDC Herzliya в Израел. Тя е автор на страници в много издания, включително The National Interest, Jerusalem Post и Times of Israel.