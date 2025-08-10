ЕС най-накрая успя да затвори западно-балканския маршрут за нелегална миграция

Десет години след като маршрутът през Западните Балкани се превърна във врата за повече от 700 000 нелегални мигранти към ЕС, граничната агенция на ЕС Frontex може да отчете успех: мерките за контрол работят и бившият основен маршрут за незаконно влизане в Съюза е практически затворен, пише Bild.

„Нашата обща европейска миграционна политика работи“, похвалиха се в последния доклад от Frontex.

Според статистиката, с която разполага изданието, само 6543 търсещи убежище са пристигнали по Балканския маршрут тази година, 1286 от тях през юли (предимно турци, сирийци, афганистанци). Това са около четиридесет души на ден. В сравнение с 2022 г. това е с почти 95% по-малко, а в сравнение с миналата година - с 47%.

Европейската комисия също смята, че ЕС се движи в правилната посока. До август 2025 г. броят на новопристигналите е 95 200 - с 18% по-малко, отколкото през първата половина на миналата година.

Но не може да става и дума за капитулация на трафикантите на хора - те намират нови маршрути. Така над 10 000 мигранти вече са пристигнали по новия маршрут между Източна Либия и Крит тази година - четири пъти повече от миналата година. Общо 36 683 мигранти, предимно от Бангладеш, Еритрея и Египет, пък са достигнали ЕС през Средиземно море. Маршрутът се използва все по-често, въпреки опасностите, които крие – ООН е преброил 1229 загинали или изчезнали досега тази година.