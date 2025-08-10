"Необходимо е дипломатическо решение": Виталий Кличко се обяви за териториални отстъпки пред Русия

„Всички в нашата страна са уморени от тази война“

Кметът на Киев Виталий Кличко подкрепи постигнато чрез преговори решение на войната в Украйна на фона на предстоящата в петък среща между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп, предаде БТА.

„Трябва да намерим дипломатическо решение“, заяви Кличко в коментар, публикуван в днешния брой на германския вестник „Билд“ и открито заявява, че споразумение с Русия, може би дори с цената на териториални отстъпки, може да е единственият път към мир.

„Всички в нашата страна са уморени от войната. За съжаление, ние платихме огромна цена: живота на нашите патриоти, нашите войници, нашите граждани. Стотици градове са разрушени. По-голямата част от Украйна е окупирана от Русия. Трябва да намерим дипломатическо решение“, заяви кметът.

Тръмп и Путин планират да се срещнат в Аляска в петък, за да преговарят за евентуално мирно уреждане на войната, която започна с пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г.

По отношение на териториалните претенции на Русия Кличко заяви, че все още „е твърде рано“ за подобни разговори, но същевременно не изключи изрично възможността за отстъпване на територии. Кличко заяви, че за това трябва да отговаря президентът Володимир Зеленски и отбеляза, че сега той трябва да вземе някои „трудни решения“, защото „някои хора никога няма да бъдат готови да се откажат от част от страната ни на Русия“.

Кметът на Киев смята, че преговорите между Зеленски и Путин с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп са необходими:

„Много зависи от американския президент, той е ключова фигура в света. Но въпреки това Путин започна тази война и само Путин може да я спре. Путин не иска да се среща със Зеленски в момента, казва, че няма причина за това, нито за какво да се говори. Ситуацията е доста сложна, защото според украинския указ не трябва да има преговори с Путин. От своя страна Путин казва, че Зеленски е нелегитимен президент, защото мандатът му вече е изтекъл. Все още трябва да намерим решение и аз вярвам, че Зеленски, Путин и Тръмп ще се срещнат. Вярваме, че срещите ще бъдат трудни, но все пак се надяваме, че ще се проведат“, коментира Кличко.