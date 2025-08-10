Гневни пътници спряха ферибот на гръцкото пристанище Пирея

Разгневени пътници са попречили на ферибот да отплава от пристанището Пирея в Атина към Цикладските острови.

Пътниците е трябвало да пътуват в петък, но поради ограниченията за корабоплаването заради бурния вятър курсовете им са били отменени, информира БТА.

Те пристигнали в Пирея, за да отпътуват към дестинацията си, но когато се опитали да се качат на кораба, екипажът ги информирал, че не могат да сменят билетите си. Ядосани пътниците се качили на рампата и в продължение на доста време не позволявали на ферибота да отпътува.

Наложило се да се намеси бреговата охрана, която ги уведомила, че ако не слязат, ще се наложи да ги арестува. След час преговори напрежението спаднало, рампата била освободена и корабът отплавал.

Курсовете на корабите вече се изпълняват нормално. Според прогнозите не се очакват нови проблеми до почивните дни за Успение Богородично, 15 август, когато много гърци пътуват извън големите градове.