Ето какво предвижда ресурсното споразумение, подписано от САЩ и Украйна

САЩ и Украйна подписаха икономическо споразумение за разработване на природните богатства на Украйна.

Сделката, парафирана от американския министър на финансите Скот Бесънт и украинския вицепремиер Юлия Свириденко, официално се нарича „Споразумение за създаване на инвестиционен фонд за възстановяване между САЩ и Украйна“.

Споразумението предвижда създаване на Инвестиционен фонд за възстановяване на Украйна между Киев и Вашингтон, който ще привлича глобални инвестиции.

В окончателния й вариант има ключови изменения, без които Киев досега отказваше да я подпише:

1.

Преди: Украинските подземни ресурси ще станат собственост на САЩ до пълното изплащане на 500 милиарда долара обезщетение (17 февруари, The Telegraph).

Сега: Украинските недра остават собственост на Украйна. Само Украйна ще определя къде и какво да се добива.

2.

Преди: Украйна внася 67% от приходите в инвестиционния фонд, САЩ внасят 33%, а останалата част запазва за себе си.

Сега: Разпределение на депозитите по равно - 50/50%. Освен това във Фонда ще постъпват 50% от печалбите и дивидентите, които се полагат на украинската държава от новите разрешителни за добив на полезни изкопаеми.

2а.

Преди: САЩ имат трима членове на борда на инвестиционния фонд, Украйна има двама, САЩ имат мнозинство при вземането на решения.

Сега: Нито една от страните няма мнозинство. Това вероятно означава разпределение 3 на 3.

3.

Преди: САЩ намекнаха за желание да приватизират украинските държавни енергийни компании "Укрнафта" и "Енергоатом".

Сега: Компаниите остават собственост на украинската държава.

4.

Преди: Украйна трябва да плати обезщетение за военната помощ, предоставена от САЩ от 2022 г. насам.

Сега: Украинската държава няма подобни задължения. САЩ могат да инвестират и да печелят, но за Украйна няма никакви дългови ангажименти със задна дата.

5.

Преди: Споразумението противоречи на курса на Украйна към присъединяване към ЕС.

Сега: Споразумението е в съответствие с Конституцията на Украйна и не противоречи на присъединяването към ЕС.

6.

Преди: Украйна плаща 50% от ТЕКУЩИТЕ си приходи от ресурсите си.

Сега: Украйна внася 50% от доходите само от НОВИТЕ инвестиции в минерални ресурси, нефт и газ във фонда. Всички приходи от настоящите украински ресурси остават изцяло за Киев.

7.

Допускат се точкови и ограничени промени. Споразумението трябва да бъде ратифицирано от Върховната рада (парламентът) на Украйна.

8.

САЩ ще помогнат за привличането на допълнителни инвестиции и технологии. Новият фонд ще бъде подкрепян от американското правителство посредством Международната корпорация за финансово развитие на САЩ (DFC). Тя ще помага на Украйна да привлича инвестиции и технологии от фондове и компании както от САЩ, така и от Европейския съюз и други страни.

9.

Споразумението осигурява данъчни гаранции. Доходите и вноските във Фонда не подлежат на облагане нито в САЩ, нито в Украйна, за да се постигнат най-добри резултати от инвестициите.

"Това историческо споразумение изпраща ясен сигнал към Москва, че администрацията на президента Доналд Тръмп е ангажирана с мирно уреждане, което се фокусира върху свободна, суверенна и просперираща Украйна в дългосрочен план. Време е тяази жестока война да спре“, каза Скот Бесент.

Thanks to @POTUS @realDonaldTrump ’s tireless efforts to secure a lasting peace, I am glad to announce the signing of today’s historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine establishing the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund to help… pic.twitter.com/N1jPa35DYh

„Сега документът е такъв, че може да осигури успех и за двете ни страни – Украйна и Съединените щати“, коментира Юлия Свириденко за сключеното споразумение.

On behalf of the Government of Ukraine, I signed the Agreement on the Establishment of a United States–Ukraine Reconstruction Investment Fund.



Together with the United States, we are creating the Fund that will attract global investment into our country. pic.twitter.com/8ryyAMqW83