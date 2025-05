Желязков е обсъдил с Рюте необходимостта от съвместни усилия за прекратяване на войната в Украйна

Премиерът Росен Желязков е обсъдил с главния секретар на НАТО Марк Рюте необходимостта от съвместни усилия за прекратяване на войната в Украйна и за подкрепа на справедлив и траен мир.

Това съобщи Желязков в профила си в социалната врежа "Х".

В навечерието на срещата на върха на НАТО в Хага България се обявява за единен, стратегически и дългосрочен подход на Алианса, допълва Желязков в поста си.

Discussed with @SecGenNATO Mark Rutte in Tirana about the need for joint efforts to end the war in Ukraine & support just & lasting peace. Ahead of the NATO Summit in The Hague, Bulgaria stands for a united, strategic and long-term approach of the Alliance. pic.twitter.com/LzSlsjAMoA