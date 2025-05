Журналистка обвини Борис Джонсън в сексуално посегателство отпреди 20 години

Британският премиер Борис Джонсън беше замесен в сексскандал. От кабинета му обаче отрекоха твърденията, че преди 20 години той е проявил нежелани сексуални посегателства към две жени.

Според твърдения на журналистката Шарлът Едуърдс, Джонсън й пуснал ръка по време на вечеря, организирана от списанието, което той редактирал по това време. Тя твърди още, че същото се е случило и с друга жена, присъстваща на вечерята.

Charlotte Edwardes said the alleged incident took place at The Spectator's offices shortly after Mr Johnson became editor in 1999. https://t.co/Uc6FRcgz2G

— Sky News (@SkyNews) September 30, 2019