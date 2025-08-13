Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, а в София - около 33°

Жълт код за опасно горещо време е в сила за десет области на страната. Кодът е в сила за: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил.

Днес над България времето ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и източните райони от страната умерен вятър от изток-североизток, съобщиха от НИМХ. Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, а в София - около 33°.

По Черноморието ще е подходящо за туризъм. Ще бъде слънчево и ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 27°-29°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с незначителна купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 19°.

През следващите дни ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността, без валежи, ще има в петък. Вятърът ще е от североизток, предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°.