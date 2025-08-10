Ето какво ще бъде времето в неделния ден

Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен, в югоизточните райони и временно силен източен вятър, показва справка в сайта на НИМХ. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 34° и 39°, в София – около 34°.

За по-голямата част на страната е обявен жълт код за горещо време.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29°, на 2000 метра - около 22°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по южното крайбрежие умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.