В Кнежа - по-студено отколкото на връх Мусала

В Кнежа тази сутрин е измерена температура от минус 13,8 градуса по Целзий. Това е съобщила заместник-директорът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) – филиал Плевен Валентина Радойска, пред БТА. Това означава, че там е било по-студено, отколкото на връх Мусала, където живакът е паднал до -13,1 градуса.

Минималните температури в седемте области от Видин до Велико Търново, за които отговаря филиалът, са били между минус 9 и минус 11 градуса. В Плевен най-ниската температура тази сутрин е била минус 10,1 градуса. Това не е най-ниската измерена температура в областния град тази зима. При предишното застудяване температурата е паднала до минус 13 градуса.

През последните два дни, в района на Централна, Северна и Северозападна България, снеговалежите са около и малко над 10 литра на квадратен метър. Снегът, който е натрупал, е между 9 и 13 см. Най-много сняг е навалял в северната част на област Плевен. В село Въбел, община Никопол, количеството валеж е 27 литра за 20 дни. Снежната покривка е била около 21 см. Днес тя вече се сляга и е около 18 см, разясни Радойска.

Валентина Радойска добави, че температурите и количеството валежи са нормални за това време на годината. Най-ниската температура, измерена в Плевен през месец януари, е минус 20,2 градуса през 1940 година. Най-висока е била през 2015 година - 19,5 градуса.