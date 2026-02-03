Внимание, студено! Жълт код и температури до минус 14°

В Плевенско денят е неучебен

Жълт код за опасно студено време е обявен за почти цялата страна, с изключение на област Благоевград. Очаква се температурите на места в Северна България и високите полета на Западна България да паднат до минус 14 градуса.

Днес облачността ще бъде значителна, като до обяд в равнинните райони ще има и мъгли. Вятърът ще е слаб, а в източните части на страната – умерен, от изток-югоизток. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между минус 5 и 0 градуса, в Югозападна България – между 5 и 7 градуса. В София се очаква около 2 градуса.

В планините ще преобладава значителна облачност, като по най-високите части на Рила и Пирин са възможни слаби превалявания от сняг. Ще духа умерен до силен западен вятър. Максималните температури ще са около 2 градуса на 1200 метра и около минус 2 градуса на 2000 метра.

По Черноморието облачността ще е разкъсана – по-значителна по южното крайбрежие и с повече слънчеви часове по северното. Ще духа до умерен югоизточен вятър, а максималните температури ще са между минус 2 и 1 градус.

Заради ниските температури и усложнената зимна обстановка денят е обявен за неучебен в населените места на община Плевен. Мярката е предприета с цел гарантиране безопасността на учениците и училищния персонал.