Гореща седмица с опасност от пожари

Хеликоптери и самолети в битка със стихията край Сунгурларе, горяха лозови масиви

Заради пореден пожар в Костинброд бе задействана BG-ALERT

Следващата седмица започва с още по-горещи температури в сравнение с почивните дни. Утре следобед те ще са между 35° и 40° и в част от страната има и предупреждение от втора степен - оранжев код за опасни температури. Изключения са части от източна и западна България. Опасността от възникване на пожари остава с пълна сила.

Военен хеликоптер и два шведски самолета се включиха в борбата с големия пожар край Сунгурларе в почивните дни. Битката с огнената стихия продължава, а ситуацията остава тежка. До момента пожарът вече унищожи над 10 хиляди декара площи. Огънят обхвана гори, земеделски земи и лозови масиви.

Ситуацията е изключително динамична, заради вятъра. Пожарът е на два фронта, единият между село Славянци, другият между селата Бароново и Скала. От сформирания кризисен щаб съобщиха, че няма пряка опасност за населението, но изключително сериозно се следи посоката на вятъра. Гаси се и по въздух, а днес се стигна и до мястото, откъдето се предполага, че е тръгнала огнената стихия.

Пожарът бе между два завода, със сеществен риск пламъците да достигнат до “Винекс Славянци”. По данни на огнеборците “Шато Зеланос” няма да може да бъде спасено.

Четиридесет възрастни хора от дома в село Славянци бяха евакуирани, като в района бе обявено бедствено положение.

Голям пожар избухна в неделя в Банкя в района на манастир Св. Петка, за потушаването на който се търсеха доброволци. В събота пък заради нова огнена стихия в Костинброд бе задействана системата BG-ALERT.